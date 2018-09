Ich war in meinen Semesterferien mit meiner Familie in Holland. Das war sehr entspannt, wir fuhren viel Fahrrad, waren am Strand und spielten Doppelkopf.

Kurz danach ging es für mich weiter nach Spanien, dort besuchte ich eine Freundin. Ich habe in Cádiz mein Auslandssemester gemacht und es war schön, noch mal dort zu sein. Auch dort verbrachten wir die meiste Zeit am Strand. Die Mutter meiner Freundin frittierte vor unseren Strandbesuchen Schnitzel und machte Tortilla de patatas, wir bummelten durch die Stadt und waren in den Cafés und Bars, in denen ich während meines Auslandssemesters gerne war.

Wir haben viel gegessen – und es uns gut gehen lassen.