Eine aktuelle Umfrage ergab: Für 57 Prozent der Festivalgängerinnen ist die Toilettensituation eines der Hauptprobleme auf Festivals (YouGov/Klarna). Und das, obwohl ergonomisch an Frauen angepasste Stehklos keine technische Herausforderung mehr darstellen – eine sportliche Herausforderung oft aber schon. In Berlin wurde 2017 vom Senat gefordert, auch Frauen die Möglichkeit zum Stehpinkeln zu geben (BZ). Und in Österreich wurden schon Ende der Neunzigerjahre Toiletten für die Nutzung ohne Körperkontakt installiert, von Frauen aber schlecht bis gar nicht angenommen. (ORF)