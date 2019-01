Über dieses Erlebnis berichtete sie am Wochenende auf Twitter. Ihre Tweets wurden seitdem tausende Male retweetet und geliket – denn sie passen in eine Diskussion, die in den vergangenen Wochen geführt wurde. Und fassen in klaren Worten noch einmal zusammen, warum das, was manche Menschen als romantisch empfinden, in Wahrheit extrem übergriffig ist.

Die Geschichte, wie Ashley sie erzählt, geht so:

Sie wird von einer unbekannten Nummer angerufen. Der Anrufer sagt, er habe ihre Website gefunden und sei an einer Zusammenarbeit interessiert. Schnell werden seine Fragen aber persönlicher. Ob sie jemanden date?