2 Es ist eine Ur-Angst

...oder eher ein Ur-Ekel. Zu diesem Schluss kam ein anderer Wissenschaftler aus Essex (University of Essex). An Trong Dinh Le verglich Bilder von Trypophobie-Webseiten mit eigentlich sehr ähnlichen Fotos, die bei seinen Probanden allerdings nicht die Phobie auslösten. Dabei kam heraus: Die Ekel auslösenden Bilder erinnern das Gehirn an Krankheiten – die es tunlichst vermeiden will. Der Ekel ist also eine Abwehrreaktion, um sich von einer möglichen Ansteckungsgefahr fern zu halten.

3 Es ist alles nur Suggestion

Die Psychiaterin Carol Mathews, Professorin an der University of California, hat von Trypophobie noch nie gehört, obwohl sie auf Angststörungen spezialisiert ist. Dem amerikanischen Radiosender NPR sagte sie: Vermutlich finden die Studien-Teilnehmer die Fotos einfach nur sehr ekelig.

Sie vermutet Priming hinter der vermuteten Phobie. Das heißt: Wenn Dir jemand das Foto einer Lotusblume zeigt und dich fragt, ob du dich beim Anblick kratzen musst, dann ist recht wahrscheinlich, dass du tatsächlich einen Juckreiz verspürst. Der Hintergrund: Wir würden unsere Haut eigentlich ständig spüren – wenn unser Gehirn diese kleinsten Empfindungen nicht filtern würde. Erst wenn wir gebeten werden, uns darauf zu konzentrieren, nehmen wir es wahr.

Ist also doch nur das Internet schuld? Arnold Wilkins, einer der Essex-Wissenschaftler, ist anderer Meinung. In einem Interview mit Motherboard sagte er zwar:



"Das Internet macht es den Menschen überall auf der Welt möglich, ihre Erfahrungen und somit auch bestimmte Symptome mit anderen zu teilen. Dadurch erkennen Menschen mit seltenen Leiden, dass sie nicht alleine sind."

Und die Trypophobie sei höchstwahrscheinlich durch die mit Photoshop bearbeiteten Bilder deutlich verschlimmert worden. Trotzdem sei die Angst seiner Meinung nach nicht nur ein Internetphänomen:

"Viele Patienten haben uns Geschichten über ihre Erfahrungen mit der Angst vor Löchern erzählt, die sich ereignet haben, als es das Internet noch nicht gab."

Ob nun von der Wissenschaft anerkannt, oder nicht, ob "Trypophobie" oder einfach nur Ekel – die Betroffenen müssen halt irgendwie damit umgehen. Doch während manche Phobien Menschen dazu zwingen, sich komplett aus dem Leben zurückzuziehen oder in ständiger Angst zu leben, habe ich mit den Löchern kein größeres Problem. Im Alltag begegnen mir fast nie die entsprechenden Bilder – wenn ich nicht gerade darüber schreibe.

Übrigens:

Während ich diesen Artikel geschrieben habe, musste ich ständig Pausen machen und mich mit anderen Dingen beschäftigen. Obwohl ich nur über die Bilder nachgedacht habe (die Klickstrecke musste ein Kollege basteln), wurde mir immer wieder leicht übel, mein Herz schlug schneller und ich bekam irgendwann sogar Kopfschmerzen.

Richtig absurd, oder?

Meiner Kollegin Dilan geht es übrigens noch schlechter. Sie wollte sogar vorgewarnt werden, wenn der Artikel online geht.