Ausbeutung statt Ausbildung: Warum Psychotherapeuten besser bezahlt werden wollen

Wenn Sören Schröder seine Ausbildung zum Psychotherapeuten abschließt, wird er hoch verschuldet sein. Das Psychologiestudium an einer privaten Universität hat den Berliner bereits 60.000 Euro gekostet, doch in den kommenden fünf Jahren wird es für den 35-Jährigen noch einmal richtig teuer.



In den Kliniken, in denen er und seine Absolventenkollegen und Kolleginnen nach dem Studium ihre praktische Ausbildung absolvieren müssen, bekommen sie häufig nur eine Aufwandsentschädigung. Einen gesetzlichen Anspruch auf eine Vergütung haben sie nicht. Die Zahlungen variieren deshalb je nach Klinik zwischen 0 bis 1500 Euro im Monat. "Bei manchen Stellen wird nur das Monatsticket finanziert", sagt Schröder, der sich gerade um eine solche Position bewirbt und verärgert ist.

Das Problem: Die Psychotherapeuten in Ausbildung, kurz PiA, bekommen ihre Approbation aktuell erst nach Abschluss der Ausbildung erteilt.



So sieht es das seit 1998 geltende Psychotherapeutengesetz vor. "Deshalb haben wir anders als unsere Medizinerkollegen den Status von Praktikanten. Bei gleichen Voraussetzungen beziehen sie direkt nach dem Studium und ihren Examen Assistenzarzt-Gehälter. Dabei tragen auch wir im Dienst die volle Verantwortung für die Patienten", meint Schröder, der sich für die Rechte seiner Kollegen in der Initiative PiA-Forum Berlin engagiert.

Psychologische Psychotherapeuten dürfen sich aktuell nur diejenigen nennen, die nach einem fünfjährigen Psychologiestudium eine mindestens dreijährige Weiterbildung in der Versorgung absolviert und diese mit einer sogenannten Approbationsprüfung abgeschlossen haben. Mindestens eineinhalb Jahre davon hospitieren sie in psychiatrischen oder psychosomatischen Krankenhäusern oder Reha-Kliniken, 1800 Stunden kommen so zusammen sowie 600 Stunden Theorie am jeweiligen Ausbildungsinstitut. "Eine Sieben-Tage-Woche", fasst Schröder zusammen.

Neben der Belastung durch die geringe Bezahlung gibt es eine weitere Hürde: Die Weiterbildung kostet in der Regel mehr als 20.000 Euro und muss privat finanziert werden. Viele Absolventen können sich das nur durch mehrere Nebenjobs und Kredite leisten und müssen länger als die Regelstudienzeit einkalkulieren, weil sie sonst nicht alles unter einen Hut bekämen, so Schröder. Da der Berliner Psychoanalytiker werden will, wird die Ausbildung bei ihm noch länger dauern und deutlich kostspieliger werden.



Schröder geht davon aus, dass er nach etwa zehn Jahren Ausbildung mit circa 120.000 Euro Schulden in seinen Beruf startet.

Dafür hat er bereits ein weiteres Darlehen bei der Bank aufgenommen, nebenbei verdient er mit Engagements als Singer-Songwriter ein wenig Geld. Zwar hätte er sich durch ein Studium an einer staatlichen Universität Geld sparen können, doch Schröder ärgert besonders die finanzielle Schieflage während der praktischen Weiterbildung. "Einige Kommilitonen machen aufgrund dieser immensen Kosten nach dem Studium nicht weiter, weil sie sich nicht derart verschulden wollen. Eigentlich kann man sich das nur leisten, wenn man aus besseren Verhältnissen kommt", kritisiert er. Doch seine Faszination für den Beruf sei so groß, dass der einstige Bodenleger und Dachdecker die Verschuldung in Kauf nehmen will, um Menschen bei dem Verständnis und der Lösung ihrer Probleme zu helfen.

Die Bundestagsabgeordnete Maria Klein-Schmeink von den Grünen hat 2017 eine Online-Umfrage unter mehr als 3500 Psychotherapeuten in Ausbildung durchgeführt, bei der sie Angaben zu ihren Arbeitsbedingungen machen konnten. Das Ergebnis ist bezeichnend: 14 Prozent der Teilnehmenden bekamen keinerlei Vergütung und mehr als die Hälfte erhielt 500 Euro oder weniger im Monat. Durchschnittlich lag die Vergütung bei 639 Euro. Mehr als zwei Drittel waren auf Unterstützung durch Familie oder Partner angewiesen