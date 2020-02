True Crime boomt seit Jahren. Seit dem Erfolg des US-amerikanischen "Serial"-Podcasts sind auch in Deutschland zahllose Formate über wahre Verbrechen an den Start gegangen. Serien, Podcasts, Magazine, Filme, Bücher, die Nachfrage ist groß und die Leute lesen die blutigen und schockierende Geschichten in der Badewanne, hören sie am Strand und in der U-Bahn.