Wie viel Trinkgeld ist angemessen?

Trinkgeld ist in Deutschland eine freiwillige Leistung. Der Knigge empfiehlt, in Cafés und Restaurants fünf bis zehn Prozent an Trinkgeld zu geben. Wie viel genau, bemesse sich dabei am Rechnungsbetrag: Wer mehrere hundert Euro bezahlen muss, sollte sich an den fünf Prozent orientieren.

Im Taxi gelte die 10-Prozent-Regel. Auch in guten Hotels sollte man Münzen parat halten: Dem Zimmerservice sollte man pro Lieferung zwei bis fünf Euro geben, pro Gepäckstück bei An- und Abreise zwei Euro einkalkulieren. Auch an dem Garderobier sollte man pro Mantel einen Betrag von etwa 50 Cent überlassen.

Als Faustregel gilt aber laut dem Knigge: Wer unzufrieden ist, sollte kein Trinkgeld geben.