Wie gehen Sie in der Behandlung traumatisierter Menschen damit um?

Ein kompletter Schutz vor möglichen Triggern ist praktisch nicht möglich. In der Therapie wird darauf hingearbeitet, das Ereignis so ins Gehirn zu integrieren, dass die Erinnerung an das Ereignis selbst zwar nicht schön ist, aber nicht mehr diese heftigen Gefühlszustände nach sich zieht.