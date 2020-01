Conscious Uncoupling

Für den Weg, den Samantha und Oleg eingeschlagen haben, gibt es in der Psychologie einen Fachbegriff: "Conscious Uncoupling" – auf Deutsch so viel wie "bewusstes Ent-paaren". Die amerikanische Beziehungs- und Familientherapeutin Katherine Woodward Thomas hat den Begriff geprägt und entsprechende Ratgeber herausgebracht. Dabei gehen Betroffene Schritt für Schritt gemeinsam durch die schmerzhafte Auflösung einer Partnerschaft. Indem beide Partner Verantwortung annehmen und den Trennungsprozess bewusst gestalten, soll es möglich werden, negative Gefühle loszulassen und positiv in die Zukunft zu blicken. Die Methode wurde weltweit durch die Trennung der Schauspielerin Gwyneth Paltrow und dem Sänger Chris Martin bekannt.