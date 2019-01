Today

Gollum als Theresa May ist zurück: Sie besingt den Brexit-Wahnsinn mit "Bohemian Rhapsody"

So oder so ähnlich muss es wohl in der Downing Street hinter verschlossenen Türen zugehen: Gollum-Darsteller Andy Serkis aus "Herr der Ringe" parodiert zum zweiten Mal die britische Premierministerin Theresa May. Sie singt "Bohemian Rapsody" von Queen und verzweifelt immer mehr.