Fühlen

Wann ist es sinnvoll nach der Trennung der Eltern eine Therapie zu machen? Ein Experte gibt Antworten.

Millennials sind die erste Generation, die in großen Zahlen von den Scheidungen der Eltern betroffen ist: Erst in den 80er Jahren stieg die Scheidungsrate auf fast 30 Prozent, in den 2000ern dann auf fast 50 Prozent (Statista). Was macht das mit unserer Generation? Und wie beeinflusst einen die Trennungen der Eltern auch noch Jahre später?

Dr. Claus Koch ist Autor, Psychologe und Leiter des Pädagogischen Instituts Berlin.

Wir haben ihn gefragt, ob es Spätfolgen haben kann, wenn die Eltern sich trennen, was mit Kindern in dem Moment passiert – und wann es sinnvoll ist, eine Therapie zu machen.