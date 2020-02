Welche Schlafphasen gibt es eigentlich?

Unseren Schlaf kann man in verschiedene Phasen unterteilen. Beim Einschlafen fallen wir von der Leicht- in die Tiefschlafphase. In dieser Phase kann unser Körper am besten entspannen und das Gehirn arbeitet wenig. Deshalb sind Träume, die wir im Tiefschlaf haben, eher kurz und abstrakt. In der REM-Schlafphase sind die Träume am intensivsten. Ihren Namen verdankt sie dem Phänomen, dass sich die Augen unter den Lidern während des REM-Schlafs schnell bewegen (Rapid Eye Movement). Wenn die REM-Phasen zum Morgen hin länger werden, träumen wir auch länger. (SPIEGEL)