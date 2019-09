Nach der Beerdigung nahm ich mir etwas Zeit für mich. Ich lief in die Altstadt, besuchte die Orte, die sie gerne besucht hat – und dachte an all die schönen Gespräche, die wir dort führten. Meine Definition von Heimat war jetzt eine andere als vorher. Heimat war plötzlich all das, was mich an sie erinnert.

Und nicht nur mein Gefühl von Heimat hatte sich verändert. Zurück in Deutschland stellte ich fest, dass ich mich in bestimmten Situationen anders verhielt als früher.

Ich achtete noch mehr auf die Menschen um mich herum, auf die Worte, die ich ihnen gegenüber aussprach. Bloß niemanden verletzen. Ich wurde ruhiger, reflektierter – hielt mich in Situationen, in denen ich vorher etwas gesagt hätte, oft zurück. Das ist bis heute so geblieben.

Anlässlich meines Geburtstages spendete ich einen Teil meines Gehaltes an die Deutsche Diabeteshilfe und motivierte viele meiner Freunde, mit mir zu spenden. Für mein Verhalten gibt es einen Fachbegriff: posttraumatisches Wachstum nach schweren Lebenskrisen. So könne es unter anderem dazu kommen, dass man sich in Beziehungen neu denkt, neue oder andere Werte entwickelt und Prioritäten anders setzt, erklärt Judith.