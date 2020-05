Laut Petra ist vor allem die Vorbereitung auf einen Umzug wichtig – nur so kann man auch unvoreingenommen an einem anderen Ort ankommen. "Abschiedspartys sind ein richtiger Schritt, sich mental auf den Umbruch einzustellen. Wenn man sich ein kleines Stückchen Heimat mit in die neue Stadt nimmt, hilft das vielen auch: Das kann eine Postkarte am Kühlschrank sein, oder auch eine Packung Kaffee aus der Lieblingsrösterei. Es gilt, eine Balance zu finden: Wir dürfen Heimweh haben und trauern. Wir müssen uns aber auch dazu motivieren, nach vorne zu schauen."

Ein neues Heimatgefühl aufbauen

Ehrlich gesagt hatte ich es mir auch wirklich aufregend vorgestellt, Hamburg zu erkunden: An der Elbe entlang spazieren, kleine Läden in der Stadt aufspüren, Ausflüge an die Ostsee machen. Aber ich kann diese Schönheit, von der mir immer vorgeschwärmt wurde, einfach nicht sehen. Ich bin den ständigen Regen nicht gewöhnt, finde nie die passende Kleidung für dieses Wetter. Schon am ersten Tag wird mein Fahrrad geklaut, immer wieder steige ich an den falschen Stationen aus. Wie soll ich mich hier jemals heimisch fühlen?