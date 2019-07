Es ruckelt. In einem dunkelgrauen VW Touareg fahren wir einen Hügel hinauf. Ein Weinberg in Mühlhausen am Heiligenstein. Meine Begleitung will mir dort ihre Reben zeigen – und den Blick über ihre Heimat, ein 5000-Seelen-Dorf in Süddeutschland. Wer den SUV den Berg hochsausen sieht, weiß, wer darin sitzt: "Weinprinzessin Simona Aurelia die Erste" – so steht es auf beiden Türen des Wagens. Der helle Schriftzug hebt sich vom Autolack ab. Rosa. Genauso wie die gesteppte Winterjacke. "Du denkst jetzt bestimmt: Die trägt nur Rosa", sagt sie. "Ich hab mir die Jacke aber zuerst in Blau geholt."