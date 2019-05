2 Ziele und Werte

Genauso wichtig sind gemeinsame Ziele und Werte für eine glückliche Beziehung. Ein Paar sollte sich fragen: Was ist uns in Bezug auf unsere Partnerschaft wirklich wichtig? Dabei sollte sich jeder erst einmal für sich selbst darüber klar werden, für wie wichtig er beispielsweise Treue, Offenheit oder Freiraum in der Beziehung hält und dann darüber sprechen. "Manchmal reicht es auch zu wissen, wie der andere darüber denkt, und sich zu fragen, ob man überhaupt die gleichen Ansichten und Bewertungen teilen muss", sagt Matt. Während es also für den einen vielleicht vollkommen in Ordnung ist, wenn sich der andere mit dem Ex trifft, ist es das für den anderen vielleicht nicht. "Nur, wenn man sich als Paar damit auseinandersetzt, kann eine Art Landkarte entstehen, die beiden bei der Orientierung hilft."