Fritz, sag mal, wo warst du all die Jahre?

Ich habe die Schule abgeschlossen und dann meine Ausbildung in Nürnberg gemacht, das war 2017. Und dann bin ich zurück ins schöne Suhl und arbeite jetzt hier. Im vergangenen Jahr hatte ich leider Streit mit meinem alten Management – daher war es etwas still. Aber jetzt fange ich wieder an mit Musik!



Dein neuer Song kommt Mitte Juli raus und handelt vom Dating. Wie läuft's denn damit so?

Na ja, der Titel heißt 'Ich hab ein Date', also geht es darum, dass ich ein Date habe. So einfach. Ich verabrede mich mit einem Mädchen am Domberg in Suhl, das ist dort, wo wir auch das Klöße-Video gedreht haben. Und dort daten wir dann eben.