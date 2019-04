Streaming

Serien-Etikette: Kopf ab für alle "Game of Thrones"-Spoiler!

Welch ein mieser Charakter muss in einem Menschen stecken?

Ich leide seit Jahren unter "Game of Thrones". Ich leide, wenn die Sendung nicht läuft, weil ich es kaum erwarten kann, dass sie weitergeht. Ich leide, wenn sie läuft, weil all meine Lieblingscharaktere konstant vom Tod bedroht sind. Aber vor allem leide ich unter anderen Menschen, die ebenfalls "Game of Thrones" schauen.

In unserer globalisierten Welt sind die alten Regeln aufgehoben, nach denen man eine US-Serie oder einen Film auch ein paar Monate nach dem Start gefahrlos ansehen konnte. Jetzt lauert die Bedrohung überall: im Internet. Und mit ihm GIFs, Reaction-Vids und Analysen, die schon Minuten nach einer Sendung online sind.

Ich habe wirklich alles versucht. Browser-Erweiterungen wie "Spoiler Protection 2.0" versprechen, mich durch Zensur zu beschützen. Statt den News über die neueste Folge GoT werden große, rote Quadrate angezeigt, mit der neonfarbenen Warnung "SPOILER WARNING". Andere Apps wie Newpipe setzen darauf, einfach alles auszublenden – außer ein paar abonnierten Channels. Aber selbst die totale Filterblase konnte mich nicht retten.



Ich habe alle ausprobiert. Keines der Filterprogramme hat alle Spoiler erwischt.



Auf irgendeinem Bild, in irgendeiner Nachricht erfährt man, was passiert. Man muss heute schnell sein, im Idealfall sogar Englisch sprechen können und alles sofort gucken, um eine Chance gegen die ehrlose Fraktion der Plappermäuler zu haben.

Hier ist eine unvollständige Liste aller Geschichten, deren Ende mir in der Vergangenheit schon vor dem Schauen verraten wurde: Breaking Bad, Star Wars Episode 8, Game of Thrones Staffel 7, Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (Buch) und aktuell: Captain Marvel.

In unserer Redaktion ist es besonders schlimm. Denn einerseits will man als Medium den gespannt wartenden Menschen nichts verraten, andererseits muss man mit Artikeln zu Filmen und Serien schnell sein, wenn sie jemand wahrnehmen soll. Die wichtige Fan-Theorie zur nächsten Folge oder "Was der Abspann von Marvel-Film bedeutet" wird nur am Wochenende nach dem Erscheinen gelesen.

Und so rufen bereits informierte Kolleginnen und Kollegen munter Formulierungen für Textpassagen durch den Raum, während man selbst um 8 Uhr morgens einfach noch keine Chance hatte, die aktuelle Folge gesehen zu haben.