Wenn ich mich auf die Suche begebe, kann ich die Negativ-Auswirkungen des autoritären Systems auch noch heute in meinem näheren Umfeld beobachten:

Dass meine ostdeutschen Großeltern trotz Rentenalter noch arbeiten müssen und im Rostocker Plattenbau wohnen, während meine westdeutschen Großeltern in einem Einfamilienhaus mit Garten in der Sonne sitzen, war für mich beispielsweise immer normal. Der Grund dafür: Meinem Opa wurde in den Siebzigern an der Rostocker Werft verboten, seinen Meister als Schlosser zu machen, weil er nicht in die SED eintreten wollte. Als die Wende und später die Wiedervereinigung kam, war er auf dem Papier deshalb schlechter qualifiziert als vergleichbare westdeutsche Kräfte. Und da private Altersvorsorge in der DDR ein Fremdwort war, hat er heute weniger Geld zum Leben.



Einer ganz anderen Belastung war mein Urgroßvater ausgesetzt. Er arbeitete zu DDR-Zeiten als Fernfahrer und konnte so sehen, wie das Leben in Skandinavien und Westdeutschland ablief. Durch den Beruf wurde er vermutlich Jahre lang von der Staatssicherheit überprüft und ist wohl auch deshalb heute noch ein sehr schweigsamer Mensch.