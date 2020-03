Steffi kennt solche Situationen gut. Die 30-Jährige wohnt in Köln und arbeitet als PR-Beraterin. Sie sagt: "Ich weiß gar nicht, wie oft mir das schon passiert ist.“ Nach einem One-Night-Stand fühle sie sich meistens schäbig, denke: 'Hätte ich das lieber mal gelassen.' Trotzdem lässt sie sich immer wieder zu Sex ohne Gummi überreden. Später verdrängt sie ihre Scham, versucht, nicht mehr daran zu denken.

Das funktionierte so lange, bis ihr Arzt sagte: Sie haben HPV.

Steffi trägt Humane Papillomviren in sich. Sie werden beim Sex übertragen, wie auch Gonorrhö, Chlamydien oder andere Geschlechtskrankheiten. Und die Zahl der Menschen, die unter solchen Infektionen leiden, ist in Deutschland in den letzten Jahren wieder gestiegen. Norbert Brockmeyer arbeitet als Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und leitet das Zentrum für sexuelle Gesundheit an der Uniklinik Bochum. Er sagt: „Wir haben ein Problem – gerade bei jungen Leuten.“

Vor allem Syphilis breite sich zunehmend aus. Noch im Jahr 2000 galt die Erkrankung als nahezu ausgestorben. Seitdem wächst die Zahl der Erkrankungen um jährlich 20 Prozent. 2016 kamen bundesweit 8,5 Syphilis-Fälle auf 100.000 Einwohner, die aktuellen Zahlen erscheinen im März. Besonders betroffen, so Brockmeyer, seien Menschen unter 25.