Mein Verlobter und ich wollen in eine offene Beziehung starten. Gerade feiern wir unsere erste Party mit Gleichgesinnten: Junge Menschen, die mehr als nur Sex mit dem eigenen Partner wollen. Zwar hatte der Titel der Party – "Sex and the City" – verlockend geklungen, bisher erinnert sie mich aber eher wie ein Besuch im Menschen-Zoo: Alle gaffen sich an. Gelegentlich werden Getränke und Snacks gereicht.