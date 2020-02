Streaming

Rapvideo aus Köln: "Polizei ist"... gar nicht mal so peinlich

Der Kölner Polizist Michael "Mitch" Mattern macht in seiner Freizeit Rap. Für seinen Arbeitgeber hat er nun einen ehrlichen und stark produzierten Song geschrieben, der den Arbeitsalltag der Beamten darstellt. Inklusive Langweile beim Nachtdienst und schrecklicher Erinnerungen an brennende Körperteile nach Autounfällen. Dabei ist er überraschend direkt und gar nicht so glatt, wie man es von Behördenvideos normalerweise kennt.

Die Polizei in Köln feilt derzeit an ihrem Image: Seit den Vorfällen in der Kölner Silvesternacht versucht sie, die schlechte Presse wiedergutzumachen. Trotzdem kommt der Song im Netz sehr gut an: Schon sechs Stunden nach der Veröffentlichung wurde es bereits mehr als 1000-Mal auf Facebook geteilt.

Hier gibt es das Video: