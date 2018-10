Food

Bratwurst oder Schnitzel, Nutella oder Nusspli: Was enthält mehr Fett?

Vorweg: Fett ist wichtig für uns, unser Körper braucht es als Energielieferant oder zur Aufnahme von Vitaminen. Unsere Zellwände bestehen zu einem großen Teil aus Fett. Auch für den Schutz vor Kälte ist Fett für den Körper wichtig. (Spektrum.de)

Häufig wissen wir gar nicht, wie viel Fett Lebensmittel enthalten – und wo mehr oder weniger drin steckt. An einem Tag beißen wir von der Bratwurst ab, am nächsten Tag bestellen wir Schnitzel mit Pommes. Aber was enthält eigentlich mehr Fett? Und steckt in Erdbeeren oder Blumenkohl eigentlich auch Fett?

Weißt du, welches Lebensmittel mehr Fett enthält? Teste es im Quiz.