Konstantin, 33, Softwareentwickler: "Man erfindet Geschichten, was es am Abend zu feiern gab"

"Als ich vergangenes Jahr mit verbogener Brille und aufgeschürften Ellenbogen aufwachte, wusste ich endgültig, dass ich etwas ändern muss. Meine Freundin hatte mich nicht in unsere gemeinsame Wohnung mit unserem Sohn gelassen, weil ich so betrunken war. Ich wusste nicht, wo ich schlafen sollte, also legte ich mich in den Keller. In dieser Nacht wurde mir klar: Entweder gehst du diese Sache an, oder du verlierst deine Freundin und dein Kind.

Ich war total kaputt, hatte mehrere Beziehungen verloren, Schulden angehäuft, mich sozial isoliert. Mein ganzes Leben drehte sich um den Alkohol. Ich trank täglich zwei Flaschen Wein, einen halben Kasten Bier und ein paar Gläser Whiskey und kam manchmal mit Alkoholfahne zur Arbeit.



Dann erfindet man Geschichten, was es am Abend zuvor alles zu feiern gab. Aber man selbst weiß: Da gab es nichts zu feiern, du hast ganz alleine gesoffen.