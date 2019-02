Aber meine Eltern agieren über das Prinzip "Guter Cop, böser Cop", und mein Vater findet alles klasse, was ich mache. Er hat keine Ahnung, was das so genau ist, aber es ist klasse. Klausur bestanden? Klasse! Mit 4,0? Keine Ahnung, ob das super schlecht ist, also klasse!

Meine zehn Jahre ältere Schwester – ja, ich war ein Unfall – stellt sich mein Leben, geprägt von "O.C., California" und dem "American Pie"-Teil, in dem alle aufs College gehen, so vor: Ich spiele den ganzen Tag Beerpong, schlafe bis mittags und feiere jeden Abend wilde Partys mit meinen Freunden. Und bin sowieso einfach nur sehr, sehr faul.