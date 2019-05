Wer studiert, ist nicht an einen 9-to-5-Timetable gebunden, das Jahr ist nicht aufgeteilt in Januar bis Dezember, sondern in Semester und Semesterferien. Man kann zumindest einen Teil der Kurse und Prüfungen hin- und herschieben – und Schwangerschaft und Kindererziehung werden an den meisten Unis als Grund für ein Urlaubssemester anerkannt.



Das heißt: Auch wenn man nicht unbedingt mehr Zeit hat, ist man zumindest freier, flexibler. Und im Zweifel studiert man eben etwas länger.

Milena sagt aber auch, dass die Gefahr besteht, in der Organisation zu versinken, jede Minute durchzuplanen. "Wir chillen recht selten", sagt sie. Etwa einmal die Woche verabreden sich die beiden als Paar.