Die Folgen sind für die Opfer psychisch und gesundheitlich gefährlich

Eva Jochmann, Beraterin beim "Frauennotruf Mainz", gibt an, dass sich dort erst eine Betroffene gemeldet hat, bei der es ausschließlich um Stealthing ging. Einen Grund sieht sie darin, wie sexuelle Gewalt in unserer Gesellschaft wahrgenommen wird: "Viele Betroffene stellen sich die Frage: 'Habe ich selbst etwas falsch gemacht?' Es braucht eine ganze Weile, um zu sagen: 'Nein, da ist etwas falsch gelaufen und das ist in der Verantwortung des anderen.'" Betroffene empfänden dennoch häufig eine Mitschuld. "Ich habe Angst, dass ich ihm mit einer Anzeige Unrecht tue – was eigentlich totaler Schwachsinn ist", sagt auch Isabell.

Jochmann berichtet, dass viele Opfer noch lange unter dem Vorfall leiden. Besonders schwer wiege für Betroffene Kontrollverlust und Vertrauensbruch. So beschreibt es auch Isabell: "Dieser Moment, dass ich nicht unter Kontrolle hatte, was mit meinem Körper passiert, ist das, woran ich am meisten zu knabbern habe."