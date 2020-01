Lange versteht Merle nicht, warum der Stalker all das tut. Am Anfang glaubt sie, dass sie sein Ego gekränkt hat. Irgendwann schreibt er ihr, dass sie die Schuld an allem trage, weil sie eine Frau und vor allem Feministin sei.

"Er sieht sich als Opfer in einer Welt, in der Feministinnen vermeintlich den Ton angeben", erzählt Merle. Doch es sind gerade der Feminismus und die Solidarität unter den Frauen in ihrem Umfeld, die ihr helfen, durchzuhalten. Und die ihr zeigen, dass die Anzeigen nicht mehr reichen: Merle entschließt sich, gerichtlich gegen ihren Stalker vorzugehen und ihre Geschichte in den sozialen Netzwerken öffentlich zu machen, um sich und anderen zu zeigen: Dies ist kein Einzelfall.