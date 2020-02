Mein zwanzigjähriges Ich schaut mir manchmal dabei zu und schüttelt den Kopf. Es sitzt auf meinem Gepäckträger, neben mir in der Kneipe, es liegt im Freibad neben mir, es schaut mir beim Schlafengehen um zehn zu und fragt:

What the fuck?

Gerne würde ich ihm sagen, dass es sich geirrt hat. Dass das Landleben ein Geschenk ist und kein Fluch. Dass die Kleinstadt, die Ruhe, die Natur, die Luft, dass all das so wertvoll ist und so gut tut. Aber es würde mir nicht zuhören, dieses jüngere Ich. Und es hätte recht damit.

Denn so verlockend und schillernd mir die Großstadt erschien, so absolut begehrenswert und ohne Makel, so perfekt scheint mir heute eine Woche auf dem Land. Was sich geändert hat, ist nicht die Perspektive, sondern das Angebot: Was ich immer habe, ist langweilig und banal, nervig und unangenehm. Bloß ist es eben heute, mit Anfang 30, die große Stadt, die mir zu schaffen macht. Die mich anödet. Die mich müde macht. Eine Woche voller Sonne, Freibad und laue Nächte erscheint da plötzlich wie ein Paradies, das ich erst jetzt erkennen kann.

Man kriegt das Dorf nicht aus sich heraus, das weiß ich heute. Ich werde die Natur, die Stille, ich werde die Terrasse meiner Eltern immer vermissen. Trotzdem werde ich nicht zurückziehen, weil ich verstanden habe, dass dieses Gefühl, dass sogar die Bauchschmerzen und das Vermissen, dass all das ein Geschenk ist.