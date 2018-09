Diese Erfahrung hat offenbar auch eine Frau aus Hamburg gemacht. Und daraus einen ungewöhnlichen Schluss gezogen: Die Mitte-30-Jährige ließ sich am vergangenen Wochenende in der evangelischen St.-Pauli-Kirche in Hamburg alleine trauen. Wie bei einer Hochzeit, nur ohne Partner. Laut Medienberichten war es die allererste Zeremonie dieser Art in Hamburg. (Welt)

Der Trend geht zur Sologamie

In den USA und anderen Ländern ist diese Form der Hochzeit dagegen schon länger bekannt. Mittlerweile gibt es sogar einen eigenen Begriff dafür: Sologamie.

Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine absurde Form von Individualismus und Selbstbezogenheit klingt, ist in Wahrheit oft ein seelsorgerisches Konzept. Ein Tag, an dem es darum geht, ganz bewusst "Ja" zu sagen – zu sich selbst und seinen eigenen Schwächen.