Johnny lebt in Köln und studiert an der Deutschen Sporthochschule einen zweiten Bachelor in Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie. Einen Bachelor- und Masterabschluss hat er bereits.

Zwar ist Johnny auf seinen Rollstuhl und auf Assistenz angewiesen. Doch er findet immer wieder neue Wege, um seine Ziele zu erreichen.



Als Mensch mit Behinderung Sport zu studieren, erfordert viel Kraft. "Es hat schon viel Nerven und Ärger gekostet. Man muss bereit sein, über viele Hürden zu springen, viele Rückschläge hinzunehmen und viele Dinge selbst zu regeln", sagt Johnny.

Im Video erzählt er, warum er trotzdem nicht aufgibt – und was seine nächsten Ziele sind.