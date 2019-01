Was müssen Männer essen, damit ihr Sperma nach etwas schmeckt?

Für die Sperma-Produktion bedeutet das: Prostata und Samenblase – also die Orte, an denen ein Großteil des männlichen Ejakulats gebildet wird – erhalten nur das, was sie für die Herstellung des Spermas brauchen. Das sind vor allem Proteine, Enzyme, ein paar Elektrolyte und Fructose. Das führt auch dazu, dass der Geschmack immer einigermaßen gleich bleibt.