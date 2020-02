Zu dem Bild schrieb sie auf Instagram "Der Ring ist symbolisch, ich verspreche mich damit mir selbst und meinem Glück und ich bin mit mir verheiratet 👑"

Ob Japan, Kanada, USA oder Großbritannien: meist sind es Frauen in den Dreißigern, die ihren Hochzeitstraum und Liebesschwur mit sich selbst verwirklichen.

Verschiedene Dienstleister sind bereits auf die Bewegung angesprungen und vermarkten ihre Pakete an heiratswillige Bräute:

In Kyoto bietet die Reiseagentur Cerca Travels ein zweitätiges Hochzeitsevent an, in dem sich die Braut ihr Traumkleid aussucht, gestylt und fotografiert wird.