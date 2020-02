Am Kirmesdonnerstag ist Pferdemarkt. Früher gab's hier Pferde, jetzt nur noch Bier. Gut, ein einziges Pferd steht hier noch, man kann sein Gewicht schätzen und was gewinnen. Geld wahrscheinlich – fürs nächste Bier.



Beim Pferdemarkt frühstückst du morgens Sekt mit deinen Freunden, dann setzt ihr euch in einen überfüllten Sonderbus (siehe oben), trinkt weiter, steigt in Soest aus, trinkt weiter, trefft Freunde, trinkt weiter.



Einige halten selbst an diesem Tag bis tief in die Nacht durch. Gängiges Gespräch: "Wann kommt der letzte Bus?" – "Um 3 Uhr." – "Scheiße. Is' fünf vor 3 Uhr!!!"

Die weiche Welle