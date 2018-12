Es ist eine Extremsituation, die wohl mit nichts vergleichbar ist. Bei einer Geburt gelten andere Gesetze, so außergewöhnlich, so besonders ist dieses Ereignis. Ob im Krankenhaus, in einem Geburtenhaus oder zu Hause: Frauen, die ein Baby bekommen haben, sagen anschließend oft, dass das der bewegendste Moment ihres Lebens war.



Aber was genau passiert in diesem Moment eigentlich? Wie fühlt es sich an, wenn das Kind draußen ist – und sich der Körper innerhalb von Stunden verändert? Vorher schwanger – nachher nicht schwanger?



Wir haben Frauen begleitet, die ein Kind bekommen haben. Kurz vor und kurz nach der Geburt. Wir zeigen, was dieser Moment aus ihnen gemacht hat – äußerlich und innerlich.