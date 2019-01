60 kleine Gläser mit weißen Tüchern darin stehen umgedreht auf dem Tisch, ordentlich aufgereiht und nummeriert. Hannes hebt eines der Gläser zur Nase, riecht daran. Schnell zieht er den Kopf zurück. "Boah, das geht gar nicht", sagt er. Zu herb ist der Geruch nach Schweiß. Denn in jedem der kleinen Gläser schlummert der Duft eines Menschen, eingefangen in einem Taschentuch.

Was das Berliner Smell Lab auf dem State Festival im Kühlhaus versucht, ist wie Tinder für die Nase. "Smell Me, Smell You" heißt das Experiment – und es beginnt für alle Teilnehmer mit einer Viertelstunde schweißtreibender Aerobic. Denn hier geht es nicht um den Geruch, den wir uns mit Marken-Parfüms und Anti-Stress-Deos geben. Der ganz natürliche Eigengeruch, nach dem Training aus den Achseln abgerieben und in Gläsern konserviert, soll am Ende entscheiden, wo man sein "Ja, ich will“-Kreuz macht.