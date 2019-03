Marc erinnerte zu wenig, um sich zu retten.

Ich glaube, ich hatte schon viele komische Gespräche auf Partys oder Konferenzen. Meist stört mich das nicht weiter. Aber dieser eine Smalltalk verfolgt mich seit Jahren: Ich studierte in Freiburg, traf dort ein Mädchen. Sie hielt ein Tannenzäpfle in der Hand, ich auch. Sie grinste mich an. Flirtete sie mit mir? Ich bin mir in solchen Dingen immer unsicher. Und dann sagte sie plötzlich: "Du erinnerst dich nicht an mich, oder? Die Party letztes Semester?"