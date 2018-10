Wenn mich heute jemand wegen meines Sexlebens kritisiert, dann lege ich nicht alles offen, aber ich leugne auch nichts. "Mit wie vielen Leuten warst du im Bett?" Auf so eine Frage antworte ich, je nach Gesprächspartner, entweder mit der Wahrheit – oder aber: "Das ist privat." Damit stelle ich klar: "Das geht dich nichts an, du hast nicht das Recht, mich danach zu beurteilen."

Was mir außerdem wichtig ist: Ich verteidige andere Personen, wenn jemand über ihr Sexverhalten herzieht. Egal, ob sie Freundinnen sind oder Fremde. "Boah, wie billig die rumläuft." Oder: "Die macht‘s ja auch mit jedem" – niemand darf sich anmaßen, so über jemanden zu urteilen. Und das sollte man auch benennen. "Was genau geht es dich an, was sie macht?": Mit so einer Nachfrage habe ich manche zum Stutzen gebracht.