"Not That Kind Of Boy“ is not a thing. Bei einer Frau, die, pardon me, rumbumst wie ich, fände sich garantiert eine achso wohlmeinende Freundin, ein böswilliger Ex-Freund oder ein anderer Teilzeit-Puritaner, der sie von seinem selbstgezimmerten, moralischen Wachturm herab fragen würde, was mit ihr eigentlich nicht stimmt? Wie lange sie denn noch so leben wolle? Um im Laufe des Gesprächs dann das ultimative verbale Geschütz aufzufahren, um eine Frau ins 19. Jahrhundert zurückzuballern: "Schlampe!“

Dass der Begriff großer Mist ist, fällt mir nicht als Erstem auf: Mit den "Slutwalks“ versuchten Frauen in den vergangenen Jahren, den reaktionären Moralisten ihre Kampfvokabel zu entreißen und ihn – ähnlich wie "schwul“ – positiv umzudeuten. Selbst unter Feministinnen war umstritten, ob das noch Sinn ergibt. Viel Erfolg hatten die "Slutwalkerinnen“ damit ohnehin nicht. Die "Schlampe“ ist gesund und munter.