Wenn man vom Fest der Liebe spricht, dann weiß wohl jeder, worum es geht. Weihnachten. Wie sollte man das auch verpassen, es gibt ja genug Hinweise.

Die Lieder im Radio ("All I want for Christmas is you"), die Filme im Fernsehen ("Tatsächlich...Liebe"), die Geschenkideen im Katalog (Partnertassen, -pullis, -reisen), die Familie, die einen mit Fragen zum nicht vorhandenen Liebesleben durchlöchtert ("Wieso lernst du eigentlich niemanden kennen?"), die Freunde, die dir Tinder schmackhaft machen wollen: Alles und jeder scheint zu dieser Jahreszeit nach Liebe zu schreien.