Alles im Griff: Woher weiß ich, was ich wirklich will?

Als ich am Ende meiner Schulzeit ernsthaft darüber nachdenken musste, was ich nach meinem Abitur eigentlich machen wollte, war ich planlos. Nach zahlreichen Studienratgebern, einem Uni-Besuch in Würzburg und mehreren Erfahrungsberichten älterer Freunde entschied ich mich irgendwann für ein Pädagogikstudium. Und nicht für die Laufbahn als Lehrerin, Musikmanagerin oder Tontechnikerin.

Doch damit hörten die Entscheidungen nicht auf: Sollte ich doch den Studiengang wechseln? Meinen Master machen? Promovieren? Nach dem Abschluss eine Reise planen oder sofort den ersten Arbeitgeber suchen? Und in welcher Stadt?

Ich fühlte mich völlig überfordert. Wie sollte ich diese Entscheidungen treffen, wenn ich nicht mal wusste, was ich heute abend essen wollte?