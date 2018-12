Silvester ist Hoffnung. Neuanfang. Optimismus. Rückschau und Vorschau. Das können wir doch feiern?

Zum Jahreswechsel liegt etwas Besonderes in der Luft. Viele schauen zurück: Was lief dieses Jahr gut? Was lief gar nicht? Bin ich eigentlich glücklich?

Und viel wichtiger: Sie nutzen die Zeit, um auch nach vorn zu schauen: Möchte ich etwas an meinem Leben ändern?

Nicht ohne Grund rennen zum Jahresanfang plötzlich so viele Leute in die Fitnessstudios. Datingportale verzeichnen im Januar die besten Klickzahlen des ganzen Jahres (WUV).

Es ist eine Zeit der Veränderung. Eine Zeit des Handelns. Nicht des Schlafens.