Wovor ich Angst habe: dass ich mich schwach und einsam fühle. Dass ich bereue, das getan zu haben, dass es kaum auszuhalten ist, in diesem Moment alleine zu sein. Ein neues Erlebnis, das mich still und allein ins neue Jahr gehen lässt. Einen Moment der Stille, ein Augenblick, in dem ich mich nicht ablenken kann mit anderen, mit Schnaps oder Liebe, bei mir sein muss, nur ich.

Ich glaube, der Weg führt immer nur durch die Angst und er führt vor allem niemals an einem vorbei.

Egal, wie sehr man will: es geht nur hindurch, nicht außen rum.

Das Jahr war anstrengend und schön, es war mutig, einsam, wild, lustig, qualvoll, interessant, motivierend, zerstörerisch. Es war alles, was in ein Jahr passen kann und ganz oft auch viel zu viel mehr. Am Ende eines solchen Jahres kann man da stehen und sagen: Okay, ich will die ganze Scheiße jetzt vergessen, zwölf Stunden Koma und danach alles auf Anfang. Man kann sagen: ich will da jetzt nicht drüber nachdenken, ich will, dass es bunt wird und laut um mich, schrill und süffig. Ich will einfach, dass es so doll knallt, dass ich mich nicht mehr höre.