Das Ergebnis: Die Stimmung zwischen den beiden war in der Notaufnahme ziemlich angespannt. Sie holten den Vibrator dann raus, zumindest dieses Problem war damit gelöst. Zwischen den beiden dürfte es an dem Abend aber noch ordentlich Ärger gegeben haben.

So was ist aber noch harmlos. In solchen Fällen wird ein Endoskop eingeführt. Das ist ein langer Rüssel mit kleiner Kamera, den der Arzt per Fernsteuerung steuert. Dadurch kann er sehen, wo und wie der Fremdkörper im Darm liegt.

Dann wird der Darm mit Luft aufgepumpt und der Gegenstand mit einer kleinen Zange entfernt. Bei festen Gegenständen, wie einem Dildo, ist das meist unproblematisch.