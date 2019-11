Eine junge Frau in Unterwäsche steigt zu einem ihrer Mitschüler in den Whirlpool. Er nähert sich ihr, sie versucht, sich zu wehren – aber er überwältigt sie. Was sich anhört wie eine Meldung aus der Boulevardpresse, ist eine fiktive Szene aus der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht". Sie wurde dafür gemacht, Menschen zu unterhalten.