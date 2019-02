Gerechtigkeit

Tag 3: Trump-Beraterin erfindet "alternative Fakten" und will eine neue Geheimpolizei

Beim "Women's March" gingen am Wochenende Hunderttausende Demonstranten gegen den neuen US-Präsidenten Donald Trump auf die Straße (bento mit dem Überblick und bento mit Portraits einiger Demonstrantinnen). Deutlich mehr als am Freitag bei seiner Vereidigung erschienen waren.

Nun könnte sich Trump zurücklehnen und Politik machen – immerhin ist er jetzt Präsident. Stattdessen hielt er sein Beraterteam an, das Wochenende über in einen Kleinkrieg mit den Medien auszutragen. Am Samstag log der neue Pressesprecher Sean Spicer über die Anzahl der Menschen am Inauguration Day (bento). Am Sonntag nun legte Beraterin Kellyann Conway nach: