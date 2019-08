Mein Körper ist paralysiert, während meine Gedanken rasen. Die Männer stacheln sich derweil untereinander an.

"Ey, lass doch das Mädel in Ruhe."

"Wieso? Ich will doch nur ein nettes Gespräch führen."

Die Straßenbahn fährt ein. Ich habe keine Zeit mehr, um nachzudenken. Ich stehe auf und steige steif und wortlos zu, am hinteren Ende des Waggons. Ich nehme mein Smartphone ans Ohr und tue so, als würde ich telefonieren. Ich ärgere mich jetzt schon: Was für eine dumme Kurzschlussentscheidung! Nun bin ich in der Bahn mit den Männern alleine. Was, wenn sie sich mir aufdrängen? Was, wenn sie an derselben Station aussteigen und mir nach Hause folgen?

Die vier Männer steigen am vorderen Teil der Straßenbahn ein und sind erst mal mit sich selbst beschäftigt. Ein Glück. Ich versuche, nicht zu existieren, atme flach, vermeide Augenkontakt. Wenige Haltestellen später verlassen sie lachend die Bahn. Zuhause angekommen schließe ich die Wohnungstür und drehe den Schlüssel zwei Mal im Schloss herum.

Das ist das Ende der Geschichte.

Ein unspektakuläres, harmloses Ende. Vielleicht habt ihr einen fatalen Ausgang erwartet, sitzt nun verwirrt vor diesen Zeilen und fragt euch, warum ich diese Geschichte erzähle. Oder ihr kennt die Angst, die ich beschreibe und wisst, dass diese zum Alltag vieler Frauen und Minderheiten gehört.

Der französische Filmemacher Maxime Gaudet hat diese Angst in einem Kurzfilm festgehalten: