Schon auf der ersten Seite von Caroline Rosales autobiografischem Buch "Sexuell verfügbar" fragt man sich: Warum zur Hölle können Frauen manchmal nicht einfach "Nein" sagen?



Caroline ist Mitte 20, hat einen Picknickkorb mit Snacks und Sekt gepackt und trifft ihre Affäre in einem Berliner Park. Die Affäre ist ihr Chef, 45, verheiratet und behandelt Caroline mies. Er fragt, ob er seine Frau verlassen soll. Caroline sagt: nichts. Erstens weiß sie selbst nicht, was sie will. Zweitens hat sie in einer Zeitschrift gelesen, dass Männer am liebsten Frauen ohne eigene Meinung haben. Ohne Stress, aber eben "sexuell verfügbar".