Und einer der schönsten war ...

... erst kürzlich, mit einer Freundin, in die ich auf meine eigene Art sehr verliebt bin. Wir haben eine wunderschöne inspirierende, liebevolle und unterstützende Beziehung zueinander. Wir haben Eis gegessen und in einem Gespräch unsere Gefühle füreinander beschrieben. Dabei haben wir uns darauf geeinigt, dass wir einfach so weitermachen wie bisher. Weil es sich schon so einfach romantisch und gut anfühlt.

Das war mein schönstes Beziehungsgespräch bisher und hat mir Hoffnung gegeben, dass es tatsächlich möglich ist, meine Beziehungen emanzipatorisch zu leben.