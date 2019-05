Im Fernsehen sah sie eine Dokumentation über Sexualbegleitung, und weil sie in einem integrativen Kindergarten war und ihre Tante geistig behindert ist, fand sie das Thema interessant. Sie startete ihren Computer und damit in ein neues Leben, schrieb eine Mail an Nina de Vries, die als Sexualbegleiterin seit zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in Deutschland leistet.



Was sie von der Frau lernte, trägt sie heute weiter an Klienten wie Michael. Worauf er steht, wo und wie er gern angefasst wird: Michael erzählt es ihr. Aber auch, was ihn bedrückt. Geschichten aus dem Alltag. "Feingefühl braucht man da", sagt Arnold.